Erica Meiland: 'Ik zou het voor Martien fijn vinden als hij iemand vindt. Hij gunt mij dat ook’

interview De man achter beroemde dancefoto’s: ‘bij Madonna voelde je de opwinding’

16 oktober Omdat hij 25 jaar in het vak zit als dancefotograaf, exposeert Rutger Geerling (49) tot eind februari in het Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht. Voor deze site vertelt hij zijn verhaal bij vier favoriete foto’s.