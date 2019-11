Erica Terpstra droomt van nieuw seizoen reisprogramma

Voor het nieuwe seizoen, dat in het voorjaar wordt uitgezonden door Omroep MAX, is Erica al drie keer op reis geweest. Een van de bestemmingen is dit keer Peru. ,,En ik stap op 5 december op het vliegtuig voor mijn vierde”, aldus de 76-jarige presentatrice. Waar die reis heen gaat, wil ze nog niet verklappen.



,,Daarna is het weer afwachten of er weer een seizoen komt, ook wat de kijkcijfers betreft”, vertelt Erica, die vorige week een boek uitbracht waarin ze verhaalt over een deel van haar reizen.



In 2017 dreigde Erica op reis van de buis te verdwijnen, maar Omroep MAX kwam later op die beslissing terug. Het laatste seizoen van vier afleveringen werd in de laatste weken van 2018 uitgezonden. Wekelijks zaten er toen ruim een miljoen mensen klaar voor haar programma.