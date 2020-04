Erik baalt en had het compleet anders willen aanpakken met boerin Annemiek

Katy Perry rouwt om het verlies van haar kat Kitty Purry

13:47 Verdrietig nieuws voor Katy Perry. De zangeres heeft afscheid moeten nemen van haar 15 jaar oude kat Kitty Purry. Het dier werd dankzij haar beroemde baasje een 'bekende kat' en was onder meer te zien in Katy's videoclip van I Kissed A Girl. Perry deelde het nieuws via Instagram.