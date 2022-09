Ernst Daniël Smid ‘heel andere man’ na operatie: ‘Hij zingt weer en heeft zin in het leven’

Baritonzanger Ernst Daniël Smid (69) is een ‘heel andere man’ sinds zijn risicovolle maar geslaagde hersenoperatie. De operavocalist, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, zingt zelfs weer. ,,Hij heeft zin in het leven’’, zegt zijn dochter Coosje (32) tegen Story .

Zij beviel onlangs van haar eerste kindje, dat ze vernoemde naar zijn opa. De ingreep bij Ernst Daniël vond vlak voor de geboorte van Zonne Thomas Daniël plaats. ,,Het was een zware operatie, daar maakte ik me zorgen over’’, vertelt Coosje. ,,Ik ging hoogzwanger bij hem op bezoek in het ziekenhuis. Hij vond dat ik gewoon langs moest komen.’’

De operatie, waarbij elektroden en een neurostimulator werden geïmplanteerd, moest ervoor zorgen dat hij minder last heeft van lichamelijke klachten die hij ondervindt door de parkinson. Dat is een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Ernst Daniël kreeg bijvoorbeeld moeite met praten.

De gevolgen van de ingreep blijken groot. ,,Hij trilt nauwelijks nog en het praten gaat supergoed’’, aldus Coosje. ,,Dat laatste was geen zekerheid, het zou zelfs nog slechter kunnen worden, maar dat is gelukkig niet het geval. Mijn vader zingt zelfs weer. Hij is een heel andere man, daar moet ik zelf ook aan wennen. Hij is nu zó vrolijk, optimistisch en blij. Nu hij weer goed kan praten, heeft hij weer zin in het leven.’’

Zonne is het zesde kleinkind voor Ernst Daniël, die in 2010 voor het eerst opa werd. Hij vertelde in de media meermaals over zijn ziekte, ook omdat er meer onderzoek naar nodig is. De voorheen zo sterke en imposante man kreeg moeite met de kleinste dingen, vertelde hij bij de talkshow Humberto. Kijkers waren tot tranen geroerd toen Coosje onaangekondigd op het podium verscheen en een lied voor hem zong:

Coosje, onder meer bekend van haar deelname aan The Voice of Holland in 2014, maakte afgelopen april al bekend dat ze een jongetje verwachtte. De artiest had tijdens haar zwangerschap soms moeite met de opmerkingen van mensen over haar veranderende lichaam.

