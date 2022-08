Ernst Daniël Smid voelt zich beter na ingrijpende hersenoperatie

Ukrainian Freedom Orchestra-pianist Anna Fedorova: ‘Muziek voelt als een reddings­boei’

De Oekraïense pianist Anna Fedorova (32), die in Amsterdam woont, soleert bij het Ukrainian Freedom Orchestra. Gisteren speelde het gezelschap in het Concertgebouw. We keken mee met de repetities voor de wereldtournee. ‘Muziek biedt naast schoonheid ook hoop en vrede.’

11 augustus