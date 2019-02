Ernst en Bobbie: theaterbelevenis waar geen spelcomputer tegenop kan

BZV-tilapia­hunk Marc ruilt Zambia in voor Oeganda

20:29 Boer zoekt Vrouw-tilapiakweker Marc Verkuyl (39), die recent nog een bedrijf in Zambia runde, verkast per 1 april dit jaar naar de Afrikaanse republiek Oeganda om daar een viskwekerij op te zetten. Zijn vriendin Merel (31), met wie hij eind januari zoontje Vos kreeg, blijft in Nederland wonen.