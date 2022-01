Ernst Jansz (Doe Maar): ‘Ik ben nooit tevreden geweest over mijn zangstem’

Britse school vernoemt gebouw niet langer naar J.K. Rowling na uitspraken over transgen­der personen

Een Britse middelbare school heeft een gebouw dat was vernoemd naar auteur J.K. Rowling een andere naam gegeven. De school deed dat na verzoeken van leerlingen en personeel, omdat de Harry Potter-auteur zich in het verleden kritisch heeft uitgelaten over transgender personen, meldt BBC News.

5 januari