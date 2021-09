Ernstig gewonde figurant stabiel na ongeluk tijdens opnames Jachtseizoen

Bij de opnames van het populaire programma van StukTV in Den Helder vond gisteren een ongeluk plaats. Hoewel er nog niet veel bekend was over de toedracht, werd al snel duidelijk dat het ernstig was: er waren twee ambulances en een traumateam op de locatie. Niet veel later landde er ook een traumahelikopter. De figurant die ernstig gewond was, werd naar het ziekenhuis afgevoerd.



StukTV geeft vandaag in samenspraak met het management van Martin Garrix, die centraal zou staan in de aflevering, een statement uit. De partijen stellen enorm geschrokken te zijn van het ongeluk en leggen uit wat er is voorgevallen. ‘Een persoon die eerder meespeelde om het team van StukTV tijdens het spel te misleiden is, buiten de opnames om, van een loopbrug gevallen. De hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen waarna het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.’



Toen de ernst van de situatie duidelijk werd, besloot StukTV zowel het afsluitende optreden van Garrix als de opnames te staken, zo leggen ze uit. Inmiddels is er ook meer bekend over de toestand van de ernstig gewonde figurant. ‘De familie heeft ons laten weten dat de toestand van hun zoon momenteel stabiel is. Alle betrokkenen hopen op een spoedig herstel.’