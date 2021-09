Ernstig ongeval bij opnames Het Jachtseizoen: traumahelikoper ter plaatse

Wat er precies is gebeurd is en wat de toestand van de gewonde is, is nog onduidelijk, laat een woordvoerder van Talpa weten. Er zouden twee ambulances en een traumateam op de locatie zijn. Ook is er een traumahelikopter geland. Het slachtoffer zou inmiddels in het ziekenhuis zijn.



Talpa laat weten in een statement: ‘We hebben begrepen dat er op de dag van de opnames van Het Jachtseizoen voor StukTV met Martin Garrix, buiten de opnames om, een ongeluk heeft plaatsgevonden, waarbij één van de figuranten ernstig gewond is geraakt. We komen erop terug zodra er meer informatie te delen is.’



Het gaat overigens niet om opnames van het tv-programma Jachtseizoen, waarvan op dit moment het eerste seizoen op SBS 6 te zien is. Het gaat om opnames voor het YouTube-kanaal StukTV, de makers van de achtervolgingsshow. In het programma jagen Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriëns op ‘voortvluchtige’ BN’ers.