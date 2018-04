Ernstig zieke Theo maakt reis van zijn leven: 'Gigantisch mooi document'

Jan Kooijman na twee jaar weer te zien in Nederlandse film

Acteur en danser Jan Kooijman heeft een rol bemachtigd in Verliefd op Cuba, de nieuwe film van regisseur Johan Nijenhuis. Dat heeft distributeur Entertainment One bekendgemaakt. Het is de derde maal dat het tweetal samenwerkt; eerder was Kooijman te zien in de hits Toscaanse bruiloft en Verliefd op Ibiza.