Erven willen complete oeuvre Aaliyah op streamingplatforms

Momenteel zijn alleen Aaliyahs debuutalbum Age Ain’t Nothing But A Number uit 1994 en het verzamelalbum I Care 4 U dat in 2002 uitkwam te streamen. Haar andere platen One in a Million uit 1996 en Aaliyah uit 2001 ontbreken.



Op welke termijn deze albums toegevoegd worden is nog niet bekend. De Aaliyah Estate spreekt over ‘de nabije toekomst’.



Aaliyah kwam op 25 augustus 2001 op 22-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk op de Bahama’s. De artiest, bekend van hits als Are You That Somebody en Try Again, was destijds een van de meest beloftevolle r&b-zangeressen van dat moment. Ze speelde ook in de films Romeo Must Die en Queen of the Damned.