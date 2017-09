Escorts trakteren Karel op maandelijks pleziertje na Geer en Goor

Aan het verhaal van Karel zat ook een triest randje. De 72-jarige man, woonachtig in Maassluis, kan nauwelijks rondkomen van zijn AOW. Met een huurbedrag van 720 euro en andere vaste lasten, blijft er maar elf euro over om van te eten. ,,Ik heb wel eens vier dagen niet gegeten, omdat mijn broek naar de stomerij moest. Dat kost een tientje", legde hij uit voor het oog van 976.000 kijkers. Op sociale media regende het reacties na zijn pijnlijke bekentenis. 'Meneer Rutte, kijkt u mee?!' en 'Schande dat een oudere 4 dagen niet kan eten om een broek te laten stomen, terwijl er miljarden in bodemloze putten verdwijnt!', tierden mensen. Gordon en Gerard hadden vervolgens een mooie verrassing voor Karel. De oud-militair hoeft een jaar lang niet aan zijn eten te denken: dat wordt verzorgd door een particulier bedrijf, die de maaltijden gratis aan Karel aanbiedt.

Behoefte

Geldzorgen zijn niet het enige waar Karel mee kampt. Naast dat hij ook erg eenzaam was, had hij al tien jaar geen seks gehad. Aan Geer en Goor liet hij doorschemeren daar wel behoefte aan te hebben. ,,Als ik nog een keer ejaculeer, is het in poedervorm", grapte hij.



Zo gezegd, zo gedaan. De twee mannen zorgden voor een afspraak in een bordeel, waar Karel weer na jaren kon genieten van een vrouw. Na afloop kwam hij dolenthousiast naar buiten. ,,Yeah!", maakte hij zijn ervaring nog eens duidelijk.



Het bezoek aan een escortbureau zorgde voor een enorme lading aan reacties. 'Wat geweldig wat Geer en Goor voor die man doen!', 'Topactie om Karel een paar wijven cadeau te doen' en 'Ongecompliceerde, eerlijke tv. Hoe mooi is dat?', klonk het op Twitter.