Estelle Cruijff heeft helse nachten na beroving

gtst Lone van Roosendaal: Billy de Palma gaat over lijken

21:49 Lone van Roosendaal speelde in musicals, films en dramaseries, maar een soapserie stond nog niet op haar rijkgevulde cv. De reden dat ze in tegenstelling tot tien jaar geleden nu wél ‘ja’ zei tegen GTST, is vooral de kans om een kreng van een wijf te spelen.