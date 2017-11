Estelle staat doodsangsten uit en Estavana gaat weer aan de slag

Estavana weer aan de salg

Tophandbalster Estavana Polman, de vriendin van Rafael van der Vaart, schonk eind juni het leven aan hun dochtertje Jesslynn. Volgens Estavana is het, na de nodige qualitytime met de baby, nu weer tijd om aan de slag te gaan bij het nationale handbalteam.

After some quality time with my babygirl💕, now it's time for the national team! 🇳🇱proud to be a part of the team again. @easywalker_inc Een foto die is geplaatst door Estavana Polman (@estavana) op 21 Nov 2017 om 7:18 PST

Carlo denkt na

Carlo Boszhard is druk bezig met een nieuw seizoen van de TV Kantine dat natuurlijk weer uitpuilt van de gepersifleerde BN'ers. Maar wie moet je in vredesnaam nog nadoen. Carlo denkt daar kennelijk keihard hard over na. Wie nu?''

In deze mood #tvkantine #bedenken #wienu Een foto die is geplaatst door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 21 Nov 2017 om 5:17 PST

Dries doet zijn best

De Amsterdamse volkszanger Dries Roelvink, die al tijden geen grote hit meer scoorde, doet er alles aan om de publiciteit te halen. Vandaag probeert hij dat met een in de sportschool genomen foto waarop te zien is hoe hij de zogenoemde 'bicep preacher curl' doet.

Bicep preacher curl. Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 21 Nov 2017 om 5:01 PST

Paris verstopt haar hondje

De laatste shoplocatie van socialite Paris Hilton: Rodeo Drive, Los Angeles. La Hilton liet zich gewillig in de poepchique winkelstraat fotograferen in een ultrakort zwart jurkje met laarzen, handschoentjes en zonnebril. Het is dat haar chihuahua een blauw pakje draagt, anders zou hij totaal in de armen van zijn baasje verdwijnen.

Shopping on Rodeo with my baby. Een foto die is geplaatst door Paris Hilton (@parishilton) op 21 Nov 2017 om 2:20 PST

Monique neigt naar zoet

Monique Westenberg, de vriendin van zanger André Hazes, was goed bezig in de sportschool, maar vandaag heeft ze een offday. Het liefst grijpt ze naar de cupcakes en laat ze haar broek in haar kledingkast liggen.

Zo'n dag... @puur_sportief Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 21 Nov 2017 om 2:45 PST

Britt mist haar vader

Britt Dekker zit in een moeilijke periode nu ze onlangs afscheid heeft moeten nemen van haar vader, die overleed na een val in zijn banketbakkerij. Gisteren was de begrafenis. Openhartig laat ze weten: ,,Het wordt heel hard en saai zonder m'n vader en zou er alles voor over hebben om 'gewoon' weer dit soort appjes te mogen krijgen en met volle blijheid tegen hem te kunnen zeggen: tot zondag. Pap, ik mis je nu al.''

Miljuschka's tips

Ze wil het eigenlijk niet verklappen, maar toch geeft keukenprinses Miljuschka Witzenhausen aan haar 107.000 Instagram-volgers haar keukengeheimen prijs. Het blijken verdraaid handige tips. Want wist je al dat een onrijpe avocado sneller eetbaar is als je 'm in een zak met bananen stopt?

Gordon nerveus naar Kaapstad

Gordon beleeft een van de spannendste periodes uit zijn leven nu hij morgen in Kaapstad het jawoord zal geven aan een man die hij nauwelijks kent. Tot op het laatste moment blijft het spannend, want Gordon twijfelt. ,,Het is nog niet definitief'', liet Goor kort voor zijn vertrek op Schiphol aan RTL Boulevard weten over zijn vijf potentiële mannen.

Fotografen staan voor uitdaging

De overgebleven kandidaten van de fotowedstrijd Het Perfecte Plaatje staan doodsangsten uit als ze voor een opdracht abseilend een supersteile berg af moeten. Vooral Isa Hoes, Estelle Cruijff en Giel de Winter (Stuk TV) zien het klusje totaal niet zitten. ,,Dit is zó eng'', concludeert Estelle met de angst in haar ogen.