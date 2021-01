Esther verslaat topquizzers en wint 55.000 euro in Beat the Champions

Esther, die is opgegroeid in het Gelderse Malden, was een fervent quizzer. Negen jaar lang leefde ze naar eigen zeggen onder een steen, maar vanavond ging ze toch weer de uitdaging aan in de kennisquiz, die wordt gepresenteerd door Chantal Janzen. Wat ze met het geld zou doen als ze zou winnen? Esther is zelfstandig ondernemer, dus het geld zou een fijne spaarpot zijn om ooit haar droomhuis en een fijn verblijf voor haar konijn Fluffy te bouwen.



Esther had echter flinke concurrentie, want met Diederik Jekel, Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan tegenover haar werd het een flinke kluif. Toch bleef ze haar mannetje staan; Esther speelde de vijf champions weg en won 55.000 euro.