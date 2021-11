Eternals is een van de meest futloze Marvel-superheldenfilms tot nu toe

Eternals is een voorzichtige poging tot een likje verf. Nieuw is dat we geen van deze tien helden eerder zagen rondvliegen in het Marvel-universum. Sterker, ook fans van het genre zegt dit clubje redders in nood misschien niets. Het betreft een buitenaards ras, ooit in stripvorm geïntroduceerd door tekenaar Jack Kirby in de jaren 70, die in het geheim meer dan 7000 jaar op onze planeet leeft om de Aardse stervelingen te beschermen tegen de zogeheten Deviants: wezens die het midden houden tussen dinosauriërs en de uit de kluiten gewassen insecten uit Paul Verhoevens Starship Troopers. Eerder dan verwacht zien ze zich gedwongen uit hun schaduw te treden en hun krachten te bundelen.