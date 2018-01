Eurosport en NOS komen met uitgebreide Spelen-programmering

Winterspelen Vandaag

Eurosport, dat online als enige zendgemachtigde livestreams mag aanbieden, kiest voor een andere aanpak. De zender begint rond 7 uur in de ochtend met Winterspelen Vandaag, waarbij wordt geschakeld tussen verschillende sporten. ,,Vergelijk het met Langs de Lijn (radioprogramma van de NOS, red.), maar dan op tv'', aldus zendermanager Gijs Poortman van Eurosport. ,,Wij zenden niet urenlang het schaatsen uit, maar zijn er wel bij als de ontknoping daar is.'' Neal Petersen presenteert het programma, met oud-biatleet Herbert Cool als sidekick.

De NOS begint ook vroeg met uitzenden. 's Morgens wordt teruggeblikt op de nacht. Rond elf uur Nederlandse tijd vindt meestal shorttrack plaats en vanaf het middaguur is het tijd voor schaatsen. Vaste deskundigen die hiervoor aanschuiven bij presentator Dione de Graaff zijn Erben Wennemars, Mark Tuitert, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma. Het is in Zuid-Korea acht uur later dan in Nederland. De live uitzendingen van de NOS zijn, vanwege dat tijdsverschil, van vroeg in de nacht tot het einde van de middag.