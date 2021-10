Eurovisie Songfestival volgend jaar van 10 tot en met 14 mei

Lieke en Jetteke van Lexmond: ‘We zitten in een hoek die makkelijk af te zeiken is’

7 oktober Zussen Lieke en Jetteke van Lexmond kunnen zich helemaal niet vinden in het feit dat ze ‘zweverig’ worden genoemd naar aanleiding van het uitbrengen van hun ‘Moon Calendar’. ,,Spiritualiteit betekent in connectie met jezelf zijn, dus daar is wat ons betreft niks zweverigs aan,’’ zeggen de twee vandaag in een interview met De Telegraaf.