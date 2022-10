Eurovision in Concert is volgend jaar op 15 april

Eurovision in Concert wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast kennis te laten maken met de artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het is de grootste ‘preview party’ van het songfestival in Europa.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.