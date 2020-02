Eus die knipt, waar eindigt dit? Leco die straks columns schrijft?

John de Mol had het al een keer geprobeerd: een tv-programma maken met mensen die door een kapper onder handen worden genomen en ondertussen hun hart uitstorten. Het was aan het begin van deze eeuw, in de slipstream van Big Brother en De Bus, op het hoogtepunt van de reality-hype. Het werd geen succes. Dat was niet heel verwonderlijk. Wat ik me er nog van herinner is dat de kappers – er was er een met fluorroze dreadlocks - en de klanten vooral één doel hadden: de nieuwe knuffel-Ruud worden en via het programma een tweede carrière opbouwen van winkels openen en showbizzfeestjes aflopen.