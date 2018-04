Eva Cleven en Dionne Slagter blazen jury It Takes 2 omver

Gevarenzone

Marieke Elsinga moest op de drempel van de halve finale It Takes 2 verlaten. De presentatrice belandde voor de vierde keer op rij in de gevarenzone en overleefde dat dit keer niet. Echt rouwig was Marieke, de protegé van Trijntje Oosterhuis, overigens niet met haar vertrek. ,,Het was te gek, maar ik moet volgende week verhuizen dus ik heb helemaal geen tijd", zei ze in een eerste reactie.



In de halve finale strijden naast Eva en Dionne volgende week ook acteur Leo Alkemade, presentatrice Evi Hanssen en entertainer Jörgen Raymann voor een plek in een finale.



It Takes 2 stond met 749.000 kijkers op de zevende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De cijfers lagen gisteravond iets lager dan normaal door het goede weer. Mindf*ck was met 1,8 miljoen kijkers het best bekeken programma van de avond. Gevolgd door het Achtuurjournaal (1,6 miljoen) en De Kwis (1,4 miljoen).