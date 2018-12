Eva Jinek: Bevalling van Pax verliep helemaal anders dan ik had gedacht

De presentatrice werd na ‘heel veel uur bevallen’ in het OLVG-ziekenhuis te Amsterdam naar de operatiekamer gebracht, zo beschrijft ze uitvoerig op haar website. ,,Terwijl ik verlamd op mijn rug lag en geen pijn voelde maar wel de kracht waarmee mijn lieve artsen hem uit mijn lichaam moesten trekken. Zijn geboorte maakte op mij een verpletterende indruk: het was en is de belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven. Maar het verliep in alle opzichten anders dan ik had gedacht. En dat gold ook voor de periode erna.’’

Naast het feit dat ze moeder was geworden van een kerngezond jongetje, moest Jinek herstellen van een zware buikoperatie. De fantasieën die ze voor de komst van Pax had gehad, zoals de eerste wandeling en het terugkrijgen van haar vertrouwde lichaam, moest ze ‘parkeren'. ,,Ik kon nauwelijks lopen of mijn baby optillen. Alleen al rechtop zitten deed pijn en zullen we het over borstvoeding hebben? Over hoe moeilijk dat kan zijn, en al helemaal als je een grote buikwond hebt. In de uurtjes dat Pax sliep, laafde ik me aan de plaatjes en verhalen over ‘c-section recovery’.’’

Vrede

‘Ergens in de loop van die tijd’ ging het beter en sterkte Jinek aan. Het lukte haar ‘Paxie’ boven haar hoofd op te tillen. ,,Ik ging fietsen, en bankdrukken, en binnenkort weer iedere avond een late night talkshow presenteren. Mijn persoonlijkheid was terug: ik kon weer relativeren. Nu ben ik zo’n vrouw geworden die tegen zwangere vrouwen zegt: niets kan je op je bevalling voorbereiden en het loopt altijd anders dan je denkt.’’

Pax Valentijn van der Voorn (hij draagt de achternaam van zijn vader Dexter van der Voorn) kwam op 6 september ter wereld. Pax is Latijn voor ‘vrede’. Pax Romana (‘Romeinse vrede’) verwijst naar een periode van 200 jaar in de Romeinse geschiedenis. De Romeinse godin Pax was de personificatie van de vrede, van de rustige en vreedzame toestand van een land. Valentijn,van de heilige Valentinus, is Latijn voor ‘kracht’ en ‘gezond’.