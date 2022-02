‘Eva Jinek geeft Op1-duo lesje in sportinterviewen’

Grun­ge-pionier Mark Lanegan overleden op 57-jarige leeftijd

Mark Lanegan, die een lange periode leadzanger was van de grungeband Screaming Trees en lid van rockband Queens of the Stone Age, is overleden. Het is niet bekend waaraan, maar de zanger zou vorig jaar lijden aan Covid-19 en een nierziekte. Lanegan werd 57.

