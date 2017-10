Eva Jinek: Ik kleedde me vroeger helemaal uit als ik gedronken had

Dat Eva Jinek een bierliefhebber is, is genoegzaam bekend. Het goudgele drankje op tafel bij haar talkshow is inmiddels ingeruild voor een alcoholvrije variant. Ze denkt dat alcohol haar uiteindelijk niet gelukkig maakt. ,,Bier heeft me veel geluk in het leven gebracht. Maar het antwoord is nee. Het is wel zo dat de zwaarte, of de drang om het goed te doen, er een klein beetje afgaat als je hebt gedronken."



Volgens Jinek vallen onzekerheden weg als je wat gedronken hebt. En dat nam bij haar in het verleden nogal extreme vormen aan. ,,Ik werd vroeger vaak een exhibitionist als ik drank op had. Mijn vriendinnen werden er helemaal gek van. Als ik me dan weer eens begon uit te kleden dachten ze: alsjeblieft. Stop daarmee. We hebben je hele lijf allemaal al gezien. Het zit in me om de grens op te zoeken."