Eva Jinek in extase door 'kleintjes' en Fatima als potloodventer

Soapie Babette van Veen vindt het in deze ijstijd helemaal niet erg dat ze een paar kilootjes is aangekomen.

De 17 weken zwangere actrice Liza Sips noemt de schopjes van haar tweede kindje 'heel gezellig'. ,,Het voelt als fladderende vlindertjes'', laat ze weten vanuit een blokhutje in Amerika.

Oh, ik vind het wel weer heel gezellig, hoor.. 💛 Kleine mini-schopjes die voelen als fladderende vlindertjes 🦋 #17weken Een foto die is geplaatst door null (@lizasips) op 1 Mar 2018 om 6:17 PST

Winston Gerschtanowitz is er in de Franse Alpen achtergekomen hoe hij in een vorig leven op de aardbol rondliep. Hij moet een berggeit zijn geweest, want in de bergen voelt hij zich, samen met zijn Renate, 'zo heerlijk'.

Ik denk dat ik in een vorig leven berggeit ben geweest. Voel me hier zo heerlijk in die bergen. 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 1 Mar 2018 om 6:46 PST

Nick Schilder was zo langzamerhand toe aan een nieuwe 'oortjes': luidsprekertjes die tijdens optredens in de oren worden gedragen om de muziek en stemmen goed te kunnen horen. Volgens Nick zijn nieuwe 'inears' een jaarlijkse traditie en zo te zien best ingewikkeld om te laten maken.

Nieuwe inears aanmeten, een jaarlijkse traditie die ik zelfs leuk ben gaan vinden. Niet alleen als je muzikant bent, maar ook als je vaak naar concerten/festivals gaat; let op je 👂🏻👂🏻! Een foto die is geplaatst door null (@nickschilder) op 1 Mar 2018 om 4:58 PST

Daphne Deckers staat vandaag met een tekening van een frikandel speciaal stil bij nationale complimentendag. Volgens Daphne is de snack, inclusief sausjes en uitjes, inderdaad 'kei speciaal'.

Het is Nationale Complimenten Dag, dus bij deze: I love you all! 😃 #keispeciaal #complimenten @nietnulaura Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 1 Mar 2018 om 4:54 PST

Wolter Kroes en zijn gezin zijn op wintersport en daar is het, aldus de levensliedvertolker, een dolle boel, goed eten en fijn skiën.

Wat een gezelligheid Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 1 Mar 2018 om 4:52 PST

Er is niets leuker als met familie en vrienden in de bergen de pistes af te glijden Een foto die is geplaatst door null (@wolter_kroes) op 1 Mar 2018 om 4:30 PST

Tess Milne is vandaag voor de eerste keer na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk gegaan en dat viel niet mee. Tess, die moest huilen omdat ze de baby even moet missen, zette op 10 december zoontje Cairo Willem Berghuis op de wereld.

Als je voor het eerst weer onderweg bent naar een zakelijke afspraak na een paar maanden verlof. Of ik gejankt heb? Hell Yes. Een foto die is geplaatst door null (@tessmilne_) op 1 Mar 2018 om 6:02 PST

Prima ballerina Igone de Jongh - de nieuwe vriendin van Thijs Römer - kan zich met haar soepele lijf in de lastigste bochten wringen. Maar soms moet ze daar kennelijk een beetje bij worden geholpen.

This picture.... oh my god.... I believe my words to the photographer @altin.kaftira were ' don’t you dare!!!! ‘ @marijnrademaker @ernstmeisner @nationaleoperaballet Een foto die is geplaatst door null (@igonedejongh) op 1 Mar 2018 om 5:00 PST

Komediant Jandino Asporaat is helemaal klaar met zijn eigen smoesjes om niet te hoeven sporten. Hij is, zo benadrukt hij, nu toch echt onderweg naar een nieuwe versie van zichzelf. Een Jandino 2.0. Of dat gaat lukken? Jandino belooft zijn volgers plechtig, elke maand met een verse foto te komen van het voorlopige eindresultaat.

Ik ben begonnen..!!! Geen smoesjes meer dit jaar. Onderweg naar het beste versie van mezelf..👑 #YoungKing #HardWorkPaysOff @rolfsanchez en ik zijn deze challenge begonnen om elkaar een beetje te plagen. Maar vooral om elkaar te motiveren. #GetFitOrDie Elke eerste van de maand plaatsen we een foto. 1 Juli moeten die buikspieren komen..😅💪🏾 Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 1 Mar 2018 om 4:51 PST

Niet alleen Jandino zwoegt met gewichten. Ook Donny Roelvink is flink aan de slag gegaan en dat heeft tot de onderstaande, behoorlijk imposante sixpack geleid. ,,Alles is met een beetje inzet mogelijk'', aldus Dries'zoon.

8 weeks of hard work ! Met trots kan ik naar deze foto kijken en zeggen dat hard werken beloond ! Ik wil @joelbeukers & @cleannutritionnl bedanken voor de mogelijkheden en de hulp. Als je iets wilt in het leven en er hard genoeg voor werkt, is alles mogelijk.🙏🏼🏆 #nevergiveup Een foto die is geplaatst door null (@donnyroelvink) op 28 Feb 2018 om 8:00 PST

Eindelijk weten we hoe Sylvie Meis aan haar altijd zo glanzende huid komt. Dat doet ze met een innovatief beautydrankje dat mysterieuze naam Regulatpro Hyaluro heeft. ,,Mijn schoonheidsgeheim'', aldus de ex-vrouw van Rafael van der Vaart.

Back home relaxing and pampering myself with Beauty from within 💫 Spoiling my skin, hair and nails with my fav #BeautyDrink Regulatpro Hyaluron from @regulatbeauty to keep that Glow on my skin ✨ #MyBeautySecret Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 1 Mar 2018 om 3:49 PST

Actrice Anne-Marie Jung maakte een selfie van het moment dat ze vanuit de vrieskou naar binnen ging bij een ongetwijfeld warmere massagesalon.

#zen in #pink #aquarel #fluid #afterthemassage #afterthecold #mmmm Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 1 Mar 2018 om 3:28 PST

Acteur Leo Alkemade ging vandaag een potje ijshockeyen op krakend natuurijs. Leuk, maar hij raakte geen enkele keer de puck en het was het vooral keihard knokken.

Potje ijshockey! Ik was knuckles #chrisnilon Heb geen puck geraakt, alleen maar lopen knokken! 👊🏼🏒 Een foto die is geplaatst door null (@leoalkemade) op 1 Mar 2018 om 2:42 PST

Terwijl Nederland zo langzamerhand als een vijfsterren vrieskist voelt, zit Wendy van Dijk lekker te chillen bij haar buitenhuis op Ibiza. In de zon was het daar maar liefst 26 graden. Gevoelstemperatuur, aldus de presentatrice die zich excuseert voor dit jaloersmakende kiekje.

Eh.... gevoelstemperatuur? +26 #ibiza #sorryguys #sterkte #vrieskou #escape #☀️ Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 1 Mar 2018 om 2:34 PST

Oud-hockeyster en pokerbabe Fatima Moreira de Melo heeft zich op een zonnig plekje laten fotograferen als een soort potloodventer op badslippers. Terwijl de cameraploeg toekeek, deed Fatima plotseling haar badjas open.

Just another day at the office. Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 1 Mar 2018 om 2:05 PST

Robin Martens was vandaag in een knuffelige bui en daar profiteerden twee huisdieren van: een cavia en een hondje.

Mijn kindjes ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@robinmartensofficial) op 1 Mar 2018 om 2:04 PST

Nicolette Kluijver heeft haar kroost meegenomen naar een overdekt speelparadijs in Aalsmeer en daar kon ze de verleiding van een ballenbak echt niet weerstaan.

Ik lig hier eigenlijk best prima.... Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 1 Mar 2018 om 1:43 PST

Altijd leuk die jeugdfoto's van de Nederlandse sterren. Zoals deze van sterrenkapper Leco van Zadelhoff. Leco baalt nog steeds een beetje van de scheve, door zijn moeder geknipte pony. En het gefröbelde mutsje!

Blij ei... TBT naar een tijd waarbij het leuk was om een scheve door mijn moeder zelf geknipte pony te hebben... incl frobelmutsje!!! #lecolook Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 1 Mar 2018 om 0:29 PST

Eva Jinek had vandaag een 'intens gelukkig moment' met een kakelvers, nog warm minicroissantje. Volgens de presentatrice is ze gek om 'miniatuurtjes' en die verslaving noemt ze een tikkeltje vreemd en stelt ook nog dat kleintjes haar in extase kunnen brengen.

Klein doch intens geluk: en wat je niet ziet is dat het mini-croissantje nog warm is! Miniatuurtjes kunnen mij in extase brengen, heb jij dat nou ook? #tiny #perfection #weird Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 28 Feb 2018 om 23:09 PST

Terwijl bijna alle Nederlanders zitten te koukleumen en het liefste binnen blijven, is Shelly Sterk vandaag bij min 7 graden Celsius een kudde schapen gaan hoeden. Dat leidde, aldus de presentatrice, tot 'bevroren billetjes'.