Eva Jinek is omroepvrouw van het jaar

We kijken steeds minder tv

18:30 Nederlanders keken vorig jaar iets minder dan drie uur per dag televisie, 3 procent minder dan in 2016. Het gaat daarbij om zogenoemd lineair kijken naar publieke of commerciële omroepen. De daling komt deels doordat mensen vaker en langer kijken via on-demand-diensten als Videoland en Netflix, meldt Stichting Kijkonderzoek.