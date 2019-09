Eva Jinek is vanavond voor het laatst te zien met haar talkshow op NPO 1

Wonderdokter

Ook Beau kampt met steeds meer teruglopende kijkersaantallen, terwijl Jinek steevast te vinden is in de lijst met best bekeken tv-programma’s. Gisteravond keken er bijvoorbeeld 428.000 kijkers naar de RTL 4-talkshow – net niet genoeg voor een plek in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek – terwijl er naar Jinek 973.000 belangstellenden keken en zij op plek vijf eindigde. De presentatrice neemt haar productiemaatschappij PilotStudio mee naar de commerciële zender, met onder anderen producent Ewart van der Horst. Hij wordt gezien als de wonderdokter van Hilversum, zette onder meer De Wereld Draait Door op en bouwde de talkshow Jinek ook uit tot een succes. Mogelijk dat hij ook betrokken wordt bij het praatprogramma van Beau.



Naast een latenighttalkshow gaat Eva bij RTL ook andere programma’s maken. Zo presenteert ze onder meer specials rondom de Amerikaanse verkiezingen van volgend jaar. Wat voor andere shows Jinek gaat maken, wordt later onthuld.



Zelf liet de presentatrice in ieder geval weten zin te hebben in haar nieuwe avontuur. ,,Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen’’, aldus de presentatrice. ,,Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen vijftien jaar bij de NPO.’’