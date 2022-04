Eva Jinek keert vrijdag weer terug aan talkshowtafel

Elf Baf­ta-nominaties voor It’s a sin

It’s a sin maakt de meeste kans bij de uitreiking van de Bafta Television Awards. De Channel 4-serie heeft elf nominaties in de wacht gesleept, waaronder die voor beste miniserie, beste acteur (Olly Alexander) en beste actrice (Lydia West). Dat heeft de British Academy of Film and Television Arts vandaag bekendgemaakt.

30 maart