Eva Jinek nodigt haar ex Freek Vonk uit om te praten over katten

,,Na Johan de Varaan wil ik het liefste elke dag met een kat knuffelen", schrijft de tv-bioloog op Twitter. ,,Vanavond vertel ik bij Eva Jinek over onze fascinatie voor katten, zowel voor schattige huiskatten als voor de grote en dodelijke katten die in de jungle en op de savanne leven.”



Jinek is groot fan van katten en deelt op Instagram geregeld kiekjes van haar twee poezen Prinses Cocobelle en Prinses Zeepje. In 2017 maakte ze al eens een speciale aflevering over de pluizige dieren. Toen kwam onder andere PVV-leider Geert Wilders langs.



Na een relatie van bijna 2,5 jaar gingen Jinek en Vonk in 2015 uit elkaar. Hun chaotische levens zouden lastig op elkaar af te stemmen zijn. De talkshowhost is inmiddels al enige tijd gelukkig met vriend Dexter van der Voorn, met wie ze samen zoontje Pax heeft. De immer enthousiaste bioloog was lange tijd vrijgezel na de breuk met Jinek. In de roddelbladen verschenen de laatste tijd verhalen dat hij zou daten met de 20-jarige Robyn uit Veldhoven.