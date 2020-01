Eva Jinek opent met torenhoge kijkcijfers bij RTL en scoort zelfs beter dan The Voice

Het was een spannende avond voor Eva Jinek en RTL 4. De presentatrice is voor veel geld overgenomen van NPO 1, waar ze al met veel succes een talkshow presenteerde. Nadat op de late avond op RTL 4 Humberto Tan en Twan Huys moesten stoppen en Beau van Erven Dorens niet bijster hoge kijkcijfers scoorde, is de talkshow van Jinek een prestigeproject. Reclames worden er zelfs voor aan de kant gezet.



En het succes is er. Eva Jinek opent met een kijkcijferrecord. In 2017 haalde ze ooit 1,4 miljoen kijkers toen Patricia Paay bij haar aan tafel zat. De 1,7 miljoen belangstellenden die voor haar eerste talkshow op RTL 4 klaarzaten, is dus een buitengewone prestatie. Ze had weliswaar de lead-in van kijkcijferhit The Voice of Holland, maar die talentenjacht noteert zelfs iets lagere kijkcijfers dan het praatprogramma.