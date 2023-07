Eva Jinek weg bij RTL: AvroTros haalt presentatrice terug naar publieke omroep

De televisiemaker die in september 2018 beviel van haar eerste kind, is momenteel zwanger van de tweede. Haar contract bij AvroTros gaat begin 2024 in. De verbintenis met RTL liep dit jaar af. In september 2019 werd bekend dat Jinek na vijftien jaar publieke omroep de overstap maakte naar de commerciële zender . Ze tekende daar een contract voor vier jaar en begon begin 2020 aan haar reeksen. Jinek wisselde haar talkshows af met Beau van Erven Dorens en later Humberto Tan en Renze Klamer.

,,Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen jaren bij RTL”, laat Eva Jinek weten. ,,De hele periode was avontuurlijk en ook nog eens heel leerzaam. Nu is het tijd voor iets anders. Toen AvroTros me vroeg terug te keren naar de publieke omroep om samen met hen een programma te ontwikkelen waarin ik zowel mijn journalistieke kant maar vooral ook mijn hart voor cultuur een plek kan geven, werd ik meteen enthousiast. We hebben heel veel zin om de kijker daar straks mee te inspireren. Op een later moment gaan we de plannen voor onze samenwerking in detail uitwerken, maar eerst komt mijn baby en daar kijk ik nu natuurlijk heel erg naar uit.’’

Met het binnenhalen van Jinek slaat AvroTros een flinke slag. Algemeen directeur Eric van Stade: ,,AvroTros heeft de nadrukkelijke wens om een onderscheidend programma te brengen waarbij actualiteiten en cultuur de basis vormen. Eva heeft ruimschoots bewezen dat zij zo’n programma met verve kan dragen. Daarom heb ik haar benaderd met de vraag of ze open stond voor een terugkeer naar de publieke omroep. Haar komst is een verrijking voor AvroTros en de publieke omroep in het algemeen.”

RTL betreurt het vertrek van Eva Jinek. ,,We hebben de laatste vier jaar heel fijn samengewerkt met Eva en we hadden die samenwerking graag voortgezet”, aldus Peter van der Vorst, directeur Content bij RTL. ,,We vinden het jammer, maar respecteren haar keuze. De afgelopen jaren hebben we een sterke late night programmering neergezet, waar Renze, Humberto en Beau met z’n drieën aan doorbouwen. We wensen Eva veel succes bij AvroTros.”

Risico

,,Af en toe komt er een trein langs met een leuke bestemming. Eerste klas en superdeluxe”, zei ze over haar stap naar RTL des tijds tegen deze site. ,,Dan kun je ervoor kiezen om in te stappen, maar dan moet je dat ook durven. Ik houd ervan risico te nemen en deze stap is niet zonder risico, want iedereen heeft kunnen zien wat er met mijn voorgangers is gebeurd. Veel mensen, onder wie je collega Angela de Jong, zeiden dat ik gek was. Maar het is een enorme professionele en intellectuele uitdaging om de talkshow te laten slagen in een commerciële omgeving, om het succes ook daar te evenaren. Voor mij is dat nu het hoogst haalbare om te proberen”, aldus Jinek die daarvoor bij WNL (2011-2013) en de NOS (2004-2011) werkte.

Het vertrek van Eva Jinek is een aderlating voor RTL, dat vier jaar terug juist in dat latenightslot weer naam maakte. De leiding van de zender stopte in 2018 met Humberto Tan, die vijf jaar de talkshow presenteerde. Tan haalde geen klinkende kijkcijfers meer, maar zijn opvolger Twan Huys die ook van de publieke omroep kwam, bleek een regelrechte mismatch. Na een half jaar uitzenden en tegenvallende kijkcijfers trok RTL 4 in maart 2019 de stekker uit de Late Night Show met Huys wiens driejarige contract per direct werd ontbonden. Jinek trok de late talkshow op RTL weer uit het slop. Ze werd afgewisseld door eerst Beau van Erven Dorens en later de teruggekeerde Humberto Tan en ‘nieuwkomer’ Renze Klamer.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: