Eva Koreman is de held, dankzij Akwasi

Honger

De kandidaten zullen er vast anders over denken, maar is er in de Robinson-reeks van 2019 nu zoveel honger geleden? Natuurlijk, op Duivelseiland zeker! Vraag maar aan Rijk. Dat was afzien. Natuurlijk vallen de kandidaten kilo’s af. Kim had het over ‘modellenmaatjes’, Fien klaagde dat ze ‘geen kont meer had’ en Tim vertelde me vorige week dat er geen dag voorbij ging dat hij –om even smakelijk te beginnen- níet aan de diarree was. Toch heb ik het idee dat er dit seizoen genoeg eten is. Of misschien is het honger lijden wel minder goed in beeld gebracht. Nu weer pizza op finalisteneiland. Dat gezicht van Shary-An toen Hugo en de twee Eva’s stukjes pizza opaten, was best leuk, maar het haalt het niet bij, bijvoorbeeld, de beelden van Niels Gomperts in de reeks van 2017. De acteur is mijn meest favoriete klager aller tijden. ,,Als ik een steen zag die op een falafel leek, werd ik gek”, zei Niels destijds. En dat was te zien. Al het lijden kwam samen in dat magere gezicht, dat eeuwig rode doek om zijn ranke lijf en die krakende stem. Ik had hem destijds zó de finale gegund.