Eva Longoria heeft een missie: De wereld om ons heen gaat helemaal de verkeerde kant op

Op een drafje rent Eva Longoria door de gang van het Four Seasons Hotel in Los Angeles. De actrice onderbreekt even haar interviewmarathon om voor haar amper een jaar oude zoontje Santiago te zorgen die in andere kamer door haar entourage (kapper, agent, visagiste) wordt opgevangen. ,,Hij had even verzorging van zijn moeder nodig’’,legt Longoria na een nieuw sprintje even later op adem komend uit.



De bank in de hotelsuite laat de actrice ongemoeid. Zij vlijt neer op de grond, vraagt de verslaggever om een onwillig potje honing te openen en neemt een flinke slok van haar thee. ,,Ik heb de afgelopen dagen zoveel gesproken dat ik bang ben om mijn stem te verliezen.’’



Longoria, 44 jaar geleden in Texas geboren uit Mexicaanse ouders, is niet de doorsnee ster van wie er in Hollywood dertien in een dozijn gaan. Sinds zij bekend werd door haar rol als het ex-model Gabrielle in de serie Desperate Housewives heeft zij haar status gebruikt om zich ook in te zetten voor diverse goede doelen, waaronder een eigen stichting om Latino’s in Amerika door middel van onderwijs een betere toekomst te bieden.