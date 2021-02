Eva showt innerlijke diva en Nikkie viert lente in ultrakort jurkje

Ashley Judd was bijna haar been kwijt na horrorval in regenwoud Congo

13 februari Ashley Judd was bijna haar been verloren. De Amerikaanse actrice maakte tijdens haar reis door de Democratische Republiek Congo een gruwelijke val in een regenbos. Judd was in het Afrikaanse land om zich in te zetten voor Bonobo’s, een bedreigde diersoort die voornamelijk in Congo huist. Tijdens een onderzoekstocht door het regenwoud gleed de 52-jarige Judd uit. Ze brak daarbij haar been op vier plaatsen en liep zenuwschade op.