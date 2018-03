Eva zwanger, dan heb je de poppen aan het dansen

Dit krijg je er dus van als je vrouwen onder de 40 een dagelijkse talkshow geeft. Dan zijn ze ineens zwanger en heb je de poppen aan het dansen. Want hoe moet het nou als Eva Jinek, want over haar gaat het natuurlijk, eens een keertje misselijk is? Wie neemt het tijdens haar verlof over? En is het eigenlijk wel te doen, een latenighttalkshow presenteren met een baby? Want dat is zwaar, hoor.



Geef toe, bij u ging het er gisteravond aan de eettafel ook over, net als bij RTL Boulevard en Shownieuws. Want zo werkt dat nu eenmaal met BN’ers. Hoe vaker ze via het scherm onze huiskamer binnenkomen, hoe meer ze bij de familie gaan horen. En met familie leef je mee, bij hoogte- en dieptepunten.



Voor er misverstanden ontstaan: de eerste alinea in dit stukje is niet hoe ik erover denk. Ik vind het nieuws simpelweg fantastisch. Voor Eva en haar vriend, maar ook voor de tv-wereld en de maatschappij. Het is nu eenmaal onvermijdelijk als je jonge(re) vrouwen op cruciale plekken zet - in de politiek, in het bedrijfsleven, op tv – dat er wel eens eentje zwanger wordt. En dat is met een dagelijkse talkshow niet weg te moffelen. Maar moet je het dan maar niet willen, van beide kanten? Onzin.



Wat is nu helemaal het probleem? Als alles verloopt zoals het hoort, is een vrouw er vier maanden niet en keert ze daarna gewoon weer terug. Hooguit wat vermoeider en met lekkende borsten, maar veel rijker als mens. En geloof mij maar, werkende moeders zijn ongelofelijk efficiënt en productief, die lummelen niet bij de koffieautomaat omdat ze om half zes bij de crèche moeten zijn.