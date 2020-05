Even na acht uur was er champagne bij Qmusic: ‘Vijftien jaar hier op gemikt’

Een dik uur na het einde van de ochtendshow Mattie & Marieke klinkt Mattie Valk (35) nog steeds beduusd. De dj spreekt van een superdag. Aanleiding zijn de laatste luistercijfers over de maanden maart en april, waarin voor het eerst in het vijftienjarig bestaan Qmusic de koppositie bezet in de commerciële doelgroep van luisteraars tussen de 20 en 49 jaar.



,,Niet iedereen zal begrijpen waarom we daar zó blij mee zijn’’, zegt Valk, die vlak nadat het nieuws bekend werd een flesje champagne ontkurkte. ,,Dat komt omdat dit echt de doelgroep is waar wij bij Qmusic naar kijken. We hebben hier vijftien jaar op gemikt en voor het eerst is het zover. Bij 10+ staan we derde, dat is ook heel mooi, maar dat zijn niet de cijfers waar wij naar kijken.’’



Champagne dus, even na acht uur. ,,Er lag nog een flesje in de koelkast van een eerder feestje. We hebben geproost op afstand, tijdens een plaatje. We hebben genipt, niet meer dan dat hoor. Hoe het smaakte? Goed, maar omdat ik elke dag om 4 uur opsta, voelt acht uur voor mij ongeveer als lunchtijd.’’