Even Tot Hier keert in november terug voor tiende seizoen

Steeds vaker werken Nederland­se en Belgische producen­ten samen: ‘Meer budget’

Met de thriller Het Geheugenspel, de Nicci French-adaptatie die vanaf morgen in de bioscoop draait, is de zoveelste Nederlands-Vlaamse coproductie een feit. Waarom werken we in film- en serieland ineens zo intensief samen met onze zuiderburen, die er toch een heel andere humor op na houden?