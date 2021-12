Even tot hier scoort met ‘Snottebellekes’, trekt ruim 2 miljoen kijkers

Het is de eerste keer dat cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe boven de 2 miljoen kijkers uitsteken. Hun vorige record stond op ruim 1,9 miljoen. In de vijfde aflevering van het zesde seizoen zagen kijkers zaterdagavond onder meer de Snottebellekes, een knipoog naar de Snollebollekes. In de stijl van de Brabantse feestact zongen Van der Laan en Woe over het snottebellenbeleid op scholen.