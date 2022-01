Evenementenbranche stuurt brandbrief aan kabinet: ‘De rek is er financieel uit’

Gisteren werd bekend dat evenementen tot 1250 bezoekers weer mogen, maar dat daarbij een vaste zitplaats verplicht is. Net als het dragen van een mondkapje, behalve op de zitplaats. Festivals mogen nog niet doorgaan. De maatregelen gelden zes weken. Over drie weken is er wel een nieuw ‘weegmoment’.

De sector voelt zich ‘niet serieus genomen’, schrijft de branche in de brief aan het kabinet. ,,We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan dat wekenlang of maandenlang gaat duren. Er moet nu echt vanuit ‘Den Haag’ een helder plan met einddatum en duidelijke criteria worden afgegeven om open te kunnen.”

Het geduld is op en ook financieel ‘is de rek er helemaal uit’. Daarom willen de briefschrijvers snel met het kabinet in gesprek over de voorwaarden voor een stapsgewijze heropening. ,,Onze sector werd gisteren, na twee jaar stilstaan en steeds constructief te zijn geweest, weer zes weken in de wachtstand gezet, zonder enig perspectief. Dit is veel te lang en onacceptabel.”

