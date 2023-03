Everything Everywhere All At Once maakt favorietenrol waar met zeven Oscars

De film Everything Everywhere All At Once is zondag de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Oscars. De film won in totaal zeven Oscars, onder meer voor beste film, beste actrice, en beste bijrollen.

Hoofdrolspeelster uit de film Michelle Yeoh werd de eerste actrice van Aziatische komaf die de belangrijkste filmprijs ter wereld wist te winnen. De actrice noemde haar winst een mijlpaal. ,,Dit beeldje is voor alle jongens en meisjes die eruit zien zoals ik, dit is het bewijs dat dromen uit kunnen komen’’, aldus Yeoh. ,,En vrouwen: laat je nooit zeggen dat je hoogtijdagen al achter je liggen.’’

Everything Everywhere All At Once gaat over een vrouw van middelbare leeftijd die een wasserette runt. Wanneer haar hectische leven haar te veel wordt, blijkt Evelyn in staat te zijn om tussen talloze alternatieve universums heen en weer te reizen. Yeoh droeg de Oscar ook op aan “alle moeders, die de echte superhelden zijn”.

Acteurs Ke Huy Quan en Jamie Lee Curtis werden bekroond voor hun bijrollen, terwijl de film verder nog de awards kreeg voor beste montage, beste regie en origineelste scenario. Ke Huy Quan was favoriet in zijn categorie voor beste mannelijke bijrol, maar voor Curtis kwam de award als een verrassing. Lange tijd was Angela Bassett de grote kanshebber volgens de bookmakers, voor haar rol in Black Panther: Wakanda Forever.

Volledig scherm Michelle Yeoh (rechts) reageert dolblij met de award voor Jamie Lee Curtis voor beste bijrol. © Chris Pizzello/Invision/AP

Tranen

Beide acteurs accepteerden hun prijs in tranen. Quan, een voormalig kindster dat het acteren jaren geleden al tijdelijk had opgegeven, sprak zijn 84-jarige moeder aan die thuis keek. Hij noemde ook het feit dat hij in zijn jeugd een jaar in een vluchtelingenkamp had gezeten. ,,Dit soort verhalen komt normaal alleen in films voor, blijf geloven in je dromen”, riep een geëmotioneerde Quan.

Ook Jamie Lee Curtis noemde haar ouders, Janet Leigh en Tony Curtis, die zelf gedurende hun carrière alleen nominaties ontvingen. Zij bedankte iedereen die de afgelopen halve eeuw heeft bijgedragen aan haar carrière. ,,Voor iedereen die deze film heeft gemaakt en voor iedereen die geloofde in de genrefilms waarin ik speelde: wij hebben samen deze Oscar gewonnen”, aldus Curtis.

Nederlandse bioscopen

Ilse van der Spoel van distributeur The Searchers zei maandag in de uitzending van de Oscars op FilmBox dat de actiekomedie , mede door de Oscarwinst, weer in meer Nederlandse bioscopen gaat draaien. Zij zei niet om hoeveel extra bioscopen het gaat. De film draait sinds mei in de Nederlandse theaters. Tot nu toe heeft de film meer dan 130.000 bezoekers getrokken.