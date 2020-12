Ewout Genemans kondigt nieuw seizoen politieserie aan

Vorig jaar maakte Genemans zijn debuut op RTL 4 met het programma Bureau Burgwallen. In de serie volgde de presentator het politieteam van de Amsterdamse Wallen. Het werd een succes en na de eerste reeks volgde Bureau 040, waarin Genemans met het politiekorps in Eindhoven meeliep.



Vandaag maakt de programmamaker bekend dat er nog een seizoen komt van de politieserie. Hoewel hij niet prijsgeeft welke stad centraal staat, deelt hij wel een foto van het bewuste politiebureau. Volgers van Genemans denken te weten waar het kiekje is genomen: Scheveningen. Toch passeren ook steden als Breda en Rotterdam de revue. Wanneer de nieuwe reeks te zien is, is vooralsnog niet bekend.



Eerder deze week kon Genemans rekenen op een stortvloed aan complimenten voor de documentaire over Nicky Verstappen. De presentator liep jarenlang in het diepste geheim mee met het onderzoeksteam dat jacht maakte op de moordenaar van het jongetje.