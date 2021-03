Ex-Beatle Ringo Starr (80) heeft de smaak te pakken: ‘Ben al halverwege een nieuwe ep’

Het is even na zessen donderdagavond als zich in de Zoomsessie een nieuw schermpje ontvouwt. ­‘Rique S’ vermeldt het vakje met de gebruikersnaam, maar tegen de verschijning in beeld is geen alias bestand. Ringo Starr mag dan op weg zijn naar zijn 81ste verjaardag, hij oogt nog altijd alsof hij net uit de Beatles is gestapt. Gitzwarte coiffure, jeugdige zwarte hoody om de schouders en eveneens donkere zonnebrillenglazen op de neus.