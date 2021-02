Ex-bodyguard sleept Kris Jenner voor rechter na vermeende aanranding

Tofik Dibi en Sekszusje in de race voor Netflix Original

5 februari Voormalig GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi en Marcelle Arriëns van de populaire VPRO-webserie Sekszusjes zijn door Netflix gevraagd om hun originele filmidee uit te werken tot een scenario. Zij en zo’n 550 andere mensen meldden zich vorig jaar aan voor de wedstrijd New Voices Script Contest. Vandaag maakt het video on demand-platform bekend welke 15, waaronder dus Dibi en Arriëns, door zijn naar de volgende ronde. In juni worden twee winnaars aangewezen. Hun scenario's worden mogelijk doorontwikkeld tot een Netflix Original Film.