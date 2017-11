Ex Ed Westwick: Ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zou doen

Szohr gaat verder. ,,Ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets zou doen. Dus vraag je je af: spreken deze dames de waarheid? Ik ben er niet bij geweest en kan dus niet zeggen of het waar is. Ik vind het vooral allemaal heel erg shocking. Mocht het waar zijn, dan is dat natuurlijk heel naar voor deze vrouwen. Maar nogmaals, ik kan niet zeggen wat de waarheid is. Ik hoop gewoon dat het niet klopt. Als je me vraagt of ik denk dat hij iemand zoiets zou aandoen, is mijn antwoord nee. Maar was ik daar? Nee.''