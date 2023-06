Ex en vader Britney Spears beschuldigen zangeres van gebruik crystal meth

Kevin Federline deelde zijn zorgen met journalist Daphne Barak, een documentairemaakster die op dit moment bezig is met een documentaire over Britney Spears en haar familie. Daarvoor heeft ze nauw contact met Federline en zijn gezin. Ze schrijft dat Federline haar vertelde: ,,Ik blijf maar bidden in de hoop dat iemand het publiek zal maken en dat het haar wakker schudt. Het is angstaanjagend. Ze is de moeder van mijn zoons.’’ Het verhaal wordt volgens Barak ondersteund door zoons Preston en Jayden, die allebei beweren dat ze iemand in de nabijheid van hun moeder drugs (of iets wat erop lijkt) hebben zien leveren.