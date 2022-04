Ex-Lama’s na 14 jaar terug op tv: ‘Bij ons waren gasten overgeleverd aan stel malloten’

Het initiatief kwam van Patrick Lodiers, al jaren de vaste aangever van Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Ruben van der Meer en Ruben Nicolai. Natuurlijk zien zo’n 35.000 liefhebbers Tafkal -The Artists Formerly Known as Lama’s- in deze tour live spelen, maar ‘eigenlijk groeit een hele generatie op zonder’. ,,Moeten we niet weer eens denken aan een televisieavontuur?’’