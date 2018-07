Ex-lid Destiny Child's is aan de beterende hand

,,Ik voel de liefde! Ik wou jullie even laten weten dat het beter met me gaat!", schrijft de zangeres in een tweet. ,,Vooruitgang, geen perfectie", vervolgt ze.



De 37-jarige Michelle, die onlangs nog met haar collega's Beyoncé Knowles en Kelly Rowland te zien was op het Amerikaanse festival Coachella, is altijd open geweest over haar psychische problemen. In een talkshow vertelde ze dat ze op jongere leeftijd suïcidale gedachten had, maar niet besefte dat ze depressief was.



,,Ik kamp al sinds mijn 14e met psychische problemen, alleen wist ik toen niet precies wat het was", aldus de zangeres.