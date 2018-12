Ex-miss Kim Kötter is kritiek op haar uiterlijk spuugzat

Gerard Ekdom hekelt kritiek op woordgrap: ‘We vertrutten in dit land’

8:38 Radio 10-dj Gerard Ekdom heeft het gevoel dat we in Nederland bijna geen grappen meer kunnen maken. Hij kreeg afgelopen week kritiek op sociale media, nadat hij in een promotiefilmpje bij wijze van woordgrap met (echte) lof had gestrooid. Ekdom was verbijsterd en riep vanavond twitterend op tot actie. ,,We zijn aan het vertrutten in dit land!’’