Ex-verloofde Gordon over huwelijksaanzoek: 'Het moest lijken alsof ik hem zou vragen’

Rozario vertelt onder meer dat Gordon ‘helemaal door het lint’ ging toen hij in slaap viel bij het kijken van de film The Wizard of Oz. ,,Het was waarschijnlijk de jetlag. Ik vind het altijd wel lief als iemand ontspannen naast je in slaap valt, maar hij werd helemaal gek. Of ik ‘wel goed bij mijn hoofd was’. Ik had ‘verkeerde energie’ of op zijn minst ‘mentale problemen’. Dat was achteraf al wel de eerste rode vlag, een alarmbel die afging.”

Ook tijdens latere momenten sloeg de stemming soms plotseling om, gaat Rozario verder. Bovendien is Gordon ‘buitengewoon jaloers en argwanend’, meent hij. Dat zorgde uiteindelijk voor de definitieve breuk. Rozario ging in Melbourne met een vriend iets drinken maar moest ‘elk moment bereikbaar zijn’. ,,Op de terugweg liet ik mijn telefoon in de taxi liggen, die ik de volgende ochtend om tien uur ergens kon ophalen. Toen ik hem aanzette, zag ik van Gordon 123 gemiste berichtjes, 26 gemiste oproepen, vijf notificaties op Instagram, drie sms’jes en één e-mail. Allemaal onaardig. Toen ik daar wat van zei, stuurde hij: ‘Fuck you, succes met je leven verder’. Daarop zei ik: ‘Oké, dat ga ik doen.’”

Volgens Rozario ging ook het huwelijksaanzoek anders dan Gordon naar buiten bracht. Het was namelijk het idee van Gordon om te trouwen en niet dat van Rozario. ,,Hij vroeg me of ik hem in een romantische setting ten huwelijk wilde vragen. Begrijp me goed, ik wilde ook met hem trouwen. Natuurlijk was het allemaal snel en veel, maar als hij leuk is, is hij ook echt heel leuk. Voor hem was het een soort sensatie. Het moest lijken alsof ik hem zou vragen.”

Mentaal gebroken

Eerder deze week liet Gordon weten ‘emotioneel en mentaal gebroken’ te zijn. ‘Geen enkel contact meer hebben na vier maanden dag in dag uit is alsof er iemand overlijdt’, schreef hij op Instagram bij een foto waarop hij in het vliegtuig te zien was, onderweg naar zijn familie en vrienden in Nederland voor steun.

In Nederland hoopt Gordon op krachten te komen, zo schreef hij. ‘Ik hoop dat iedereen mij die rust gunt om weer op verhaal te komen. Liefde overwint alle vooral die voor jezelf.’ Hij sloot af met: ‘Carpe Diem.’

Gordon heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Gavin.

