Ex-vrouw Phil Collins trouwde in geheim in Las Vegas: 'We rekenen met Collins af in de rechtbank’

De kogel is door de kerk: Phil Collins (69) en zijn 23 jaar jongere ex-vrouw Orianne Cevey, met wie hij twee kinderen heeft, staan straks lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank. De twee liggen volledig met elkaar overhoop nadat de 46-jarige Cevey in Las Vegas is getrouwd met een zakenman, zonder dat Collins ervan afwist. De befaamde In The Air Tonight -zanger eist dat Cevey uit zijn riante optrekje in Miami vertrekt en spant nu een rechtszaak aan om dat voor elkaar te krijgen.

Frank Maister, advocaat van de Zwitserse ex-vrouw, bevestigt dat het geschil in de rechtbank wordt uitgevochten. ,,We zullen met meneer Collins afrekenen in het gerechtsgebouw, niet via de roddelrubriek”, stelt de raadsman tegen The Sun. Uit gerechtelijke papieren, in handen van de Britse tabloid, blijkt dat Cevey begin augustus inderdaad in het huwelijksbootje is gestapt met een 31-jarige zakenman uit Florida. Dit terwijl Collins in de veronderstelling was dat zijn ex-vrouw, met wie hij sinds een aantal jaar weer samenwoonde, op zakenreis was.

Beschamende onthullingen

De 69-jarige Phil Collins, die wereldwijd 150 miljoen albums verkocht en wiens fortuin op 130 miljoen euro wordt geschat, is furieus en eist dat zijn ex-vrouw haar spullen pakt en vertrekt. Zij is dat voorlopig niet van plan. Volgens TMZ, die afgelopen weekend het huwelijksschandaal uit de doeken deed, heeft zij alle alarmen van het huis al laten vervangen. Bovendien zou ze opnieuw willen onderhandelen over de voorwaarden van hun scheiding, omdat ze haar fortuin alweer kwijt is na slechte investeringen en een eerdere scheiding.

Bronnen rondom het kamp-Collins laten tegenover Britse media doorschemeren dat hij geen cent aan zijn ex-vrouw zal geven. Cevey dreigt op haar beurt ‘beschamende onthullingen’ te doen over Collins als hij z’n plannen om haar te laten uitzetten, doorzet.

Gezondheidsproblemen

De consternatie rondom zijn ex-vrouw is een nieuwe fikse klap voor Phil Collins. Al sinds 2000 worstelt de markante Genesis-zanger met ernstige gezondheidsproblemen. Hij werd nagenoeg doof aan zijn linkeroor en zijn rug en heup ‘liggen in puin’.

De superster - bekend van megahits als ‘In the air tonight’, ‘Easy lover’, ‘You can’t hurry love’ en ‘Against all odds’ - maakte in 2017 ook nog eens een flinke smak in zijn badkamer. Er waren meerdere operaties nodig om de schade aan zijn rug te herstellen. Na de ingrepen bleef hij echter last hebben van een zogenaamde klapvoet, waardoor hij moeilijk loopt.

Tijdens zijn Still Not Dead Yet-concerten zat Collins continu op een stoel omdat hij niet meer de kracht en energie heeft om twee uur lang op eigen benen te staan.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: